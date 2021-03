Pacheco entra na lista de ‘presidenciáveis’ do empresariado

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco arrancou elogios de bilionários da Faria Lima depois de sua passagem por São Paulo no início da semana passada, quando tomou frente na condução da crise na pandemia.

Diante da ausência de novos nomes de centro no debate nacional, o senador passou a ser olhado com mais carinho por causa da “clareza” e “elegância” com que se faz entender. Ainda é cedo, mas o nome do mineiro foi incluído na lista de potenciais presidenciáveis dos endinheirados.