Pacheco discute preparativos da COP-26, cúpula da ONU sobre clima

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou nesta terça de reunião sobre os preparativos da COP-26, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que será realizada no início de novembro em Glasgow, na Escócia.

Também estiveram no encontro os senadores Jacques Wagner — presidente da comissão de Meio Ambiente — e Kátia Abreu — presidente da comissão de Relações Exteriores.

Do lado dos representantes do evento, participaram o presidente da COP-26, Alok Sharma, e o embaixador do Reino Unido no Brasil, Peter Wilson.