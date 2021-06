Os movimentos de Túlio Gadelha rumo ao PSOL

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O namoro entre Túlio Gadelha e o PSOL deverá dar em casamento em breve.

Apesar de cortejado por partidos como PT, Rede e PV, o deputado pernambucano está avaliando o momento de anunciar a sua saída do PDT e oficializar a ida para a sigla de Guilherme Boulos.

Segundo pessoas próximas a Gadelha, as conversas já estão bastante avançadas e ele já teria se reunido com Juliano Medeiros, presidente nacional do partido.

Os rumores de um flerte mais sério se intensificaram quando, no final de maio, Boulos, Gadelha, Medeiros e a vereadora psolista do Recife, Dani Portela, se encontraram na capital pernambucana para um debate sobre a “luta contra Bolsonaro e a construção de caminhos para o futuro”.

Na ocasião, o grupo foi criticado por não estar usando máscara, o que foi esclarecido posteriormente por Boulos.

“Usamos máscara durante todo o encontro. Tiramos apenas no momento de tomar o café, quando a foto foi tirada”, publicou em seu Twitter.