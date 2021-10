Os impactos da pandemia na área da saúde, segundo gestores do setor

Atualizado em 7 out 2021, 12h03 - Publicado em 7 out 2021, 14h30

Uma pesquisa do Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde (CBEXs) com 1.532 gestores do setor público e privado do país mostrou quais foram os principais impactos da pandemia no dia a dia dos hospitais.

A transformação digital provocada pela grande quantidade de pacientes que tiveram que ser atendidos remotamente foi a mudança mais radical apontada por gestores da saúde ouvidos na pesquisa. A maioria indicou essa opção como o principal impacto da pandemia em uma lista de dez itens. O levantamento não fez diferenciação entre impactos negativos ou positivos.

A fragilidade do sistema foi o segundo impacto mais sentido pelos gestores, segundo o levantamento. Na sequência vieram a saúde mental dos profissionais, a gestão financeira dos negócios, os custos na saúde e o despreparo da força de trabalho. A capacidade de adaptação, o planejamento estratégico, a inovação e a valorização do setor foram os demais impactos da pandemia apontados pelos executivos da área.

“A pandemia nos fez conscientizar para fatos importantes. A transformação digital foi o principal impacto apontado pelos executivos. Certamente ela permite maior e mais rápido acesso da população ao sistema de saúde. Também a pesquisa aponta que a pandemia impactou mostrando nossas deficiências com um sistema de saúde fragilizado e com uma força de trabalho despreparada. E apontou ainda a necessidade de planejamento estratégico, gestão e inovação”, disse o presidente da CBEXs, Francisco Balestrin.