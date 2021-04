OAB reúne Barroso, Pacheco e Lira para debater Lei de Segurança Nacional

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Questionada em ações no Supremo Tribunal Federal e discutida no Congresso, a Lei de Segurança Nacional vai ser debatida a partir desta quarta-feira por um time de peso.

O ministro do STF Luís Roberto Barroso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, a presidente do IBCCRIM, Marina Coelho Araújo, e o conselheiro federal Juliano Breda abrem o seminário “A Lei de Segurança Nacional e sua aplicação após a Constituição de 1988”.

O seminário é promovido pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM), OAB, e mais cinco organizações jurídicas. Os debates serão transmitidos pelo canal do IBCCRIM no YouTube.