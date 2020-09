O último dia de Toffoli à frente do STF: gavetas limpas e festa virtual

O clima de despedida no Supremo Tribunal Federal pode ser sentido desde esta terça-feira, quando as homenagens ao presidente-em-retirada Dias Toffoli começaram a acontecer no tribunal e as gavetas do gabinete do terceiro andar já repousavam vazias.

A mudança de volta para o antigo gabinete de Toffoli no quarto andar do Anexo II, fechado há dois anos, foi concluída pela equipe da Corte. O ministro também participou de uma confraternização virtual de despedida com toda a equipe da presidência.

Pela ocasião, Toffoli ganhou uma “escultura-livro de pedra” de alguns milhares de reais, rateados entre todos os assessores-chefes e secretários — obra do artista plástico Alan Fortes.

Para completar as cerimônias do adeus, além da solenidade realizada na Câmara dos Deputados, nesta quarta a TV Justiça exibirá um documentário de 35 minutos sobre os dois anos da presidência de Toffoli. Nesta quinta, o ministro passa o cargo ao colega Luiz Fux.