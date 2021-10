O que une Lula, Ciro, Doria e Pacheco na caminhada até 2022

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 1 out 2021, 10h53 - Publicado em 3 out 2021, 14h09

Além do sonho da faixa presidencial, o que une Lula, Ciro, Doria e Pacheco? O desejo de ter uma mulher de vice.

Doria anda conversando bastante com Luiza Trajano, a empresária que também já recebeu elogios de Lula e Pacheco.

O chefe do Senado já disse a aliados que a vice ideal pode ser uma senadora, em referência indireta ao nome de Simone Tebet, do MDB, que também flerta com uma candidatura.

Lula e os demais ainda estão na pista atrás da parceira.