O que mais irritou Valdemar no adiamento do ‘casamento’ com Bolsonaro

Na “intensa troca de mensagens” entre Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, na madrugada de domingo, os dois combinaram que o adiamento da cerimônia de filiação do presidente ao PL — inicialmente marcada para a próxima segunda-feira — seria anunciado pelo partido, em razão de divergências nos Estados.

Mas, sem aviso, Bolsonaro resolveu divulgar a informação para jornalistas, em Dubai, citando o impasse no apoio do PL ao vice-governador Rodrigo Garcia nas eleições do ano que vem e também divergências programáticas com o próprio Valdemar em alguns temas.

Pois esta quebra de acordo que deixou o presidente da legenda “irritadíssimo”, segundo relatou um integrante do PL ao Radar. Este mesmo quase-correligionário de Bolsonaro afirmou que, internamente, Valdemar negou que tenha havido troca de ofensas com o presidente.

E não é só o caso de São Paulo que tem provocado ruídos no noivado. A nota oficial assinada por Valdemar na sexta-feira na qual garante autonomia do dirigente do PL de Pernambuco — o prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Anderson Ferreira — na montagem de chapas para o pleito de 2022 irritou bolsonaristas no Estado.