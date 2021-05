O que Lula quer conversar com Pacheco — se a conversa realmente rolar

Na reunião que a bancada do PT no Senado solicitou ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, o ex-presidente Lula pretende pedir formalmente ao chefe do Legislativo que o valor do auxílio emergencial volte a ser de 600 reais, como no ano passado.

Além disso, Lula quer tratar de medidas que venham a acelerar a vacinação contra a Covid-19 no país. Em suma, tudo o que está preocupando o governo de Jair Bolsonaro.

Mas veja que inusitado. Os petistas pediram a agenda, o chefe do Congresso abriu a possibilidade, mas são os petistas que agora colocam a conversa em risco.

Lula, que chegou a Brasília para uma série de compromissos políticos na segunda-feira, tem visitas programadas a diversas embaixadas nesta quinta, o que levaria a furar no Congresso.

Já Pacheco não chegou a incluir o encontro com o ex-presidente na sua agenda oficial e tem sessão do Senado prevista para esta quinta. Até a noite desta quarta, senadores petistas trabalhavam para achar um horário viável para os dois.