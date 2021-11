O tamanho da debandada do União Brasil, segundo bolsonaristas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Aliados de Bolsonaro só esperam a sinalização do chefe — e a abertura da janela partidária — para desembarcar de vez do PSL. O partido deu origem ao recém-criado União Brasil, após fusão com o DEM.

O cálculo de parlamentares da base governista é que o presidente arraste 22 deputados — quase metade da bancada, hoje com 54 integrantes — para seu futuro partido. O restante deve ficar na nova legenda comandada por Luciano Bivar, Antonio Rueda e ACM Neto.

Embora dia sim, outro também sinalize possíveis futuros partidos, Bolsonaro ainda não tem rumo definido.

O interesse maior é no PP de Ciro Nogueira, mas o flerte com o PL de Valdemar Neto segue forte. Republicanos, o Partido Social Cristão e até o PRTB de Mourão são cotados. Quem perdeu o prestígio outrora desfrutado foi o PTB de Roberto Jefferson — as relações foram rompidas depois que o cacique, preso há dois meses, foi ‘abandonado’ por Bolsonaro.