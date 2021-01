O que Bolsonaro pretende fazer com Onyx no governo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Se for mesmo rifado do Ministério da Cidadania, Onyx Lorenzoni não ficará na chuva. Jair Bolsonaro valoriza sua lealdade e vai encontrar um lugar para ele.

Onyx tem enfrentando desgastes no governo por causa da apagada atuação no comando do Ministério da Cidadania, pasta que ficou responsável pelo auxílio emergencial.

Na avaliação de colegas do gaúcho, o ministro não soube atuar para converter em agenda positiva ao Planalto as ações da pasta.

Nomes como o de Damares Alves e de Rogério Marinho já foram lembrados para a área, mas ainda não há definição do palácio sobre quando a dança de cadeiras começará.