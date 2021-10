O próximo confronto entre Doria, Leite e Virgílio pode ser na Amazônia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 20 out 2021, 18h53 - Publicado em 21 out 2021, 08h32

Ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio esteve em Porto Alegre nesta quarta para um almoço com o governador do Rio Grande do Sul e companheiro de prévias, Eduardo Leite.

Virgílio convidou Leite para visitar Manaus e propôs um debate entre os três candidatos do PSDB na capital do Amazonas. A ideia é discutir a preservação da floresta e o desenvolvimento sustentável.

Leite prontamente aceitou o convite. Virgílio tem afirmado em suas viagens pelo país que “não tem Brasil sem Amazônia” e que só há um caminho possível para o país com respeito à biodiversidade.

O candidato também se posiciona em defesa da Zona Franca de Manaus,que garante a sustentação do povo amazonense e a preservação ambiental na região.