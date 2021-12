O próximo atrito entre Lira e Pacheco no Congresso

Outro dia, numa entrevista, Arthur Lira deixou claro que ele, no comando da Câmara, cumpria acordos que firmava com Rodrigo Pacheco, mas não encontrava o mesmo retorno no chefe do Senado.

Agora, a Câmara se prepara para dar uma resposta ao Senado numa discussão envolvendo o piso nacional da enfermagem. Amparados em argumentos do setor hospitalar, os deputados devem enterrar o projeto aprovado pelo Senado que estabeleceu o piso salarial da categoria.

Segundo a Federação Brasileira de Hospitais e a Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, muitos estabelecimentos não terão condições de pagar o piso e podem até fechar as portas se a lei votada no Senado for referendada na Câmara.

Lira e Pacheco, diga-se, sempre lembram a independência das duas Casas para analisar propostas. O que uma faz, a outra não necessariamente precisa seguir. É bom que seja assim, claro, mas nem sempre essa conversa é tranquila.