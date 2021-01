O primeiro destino da turnê de Arthur Lira para presidência da Câmara

Começa nesta terça-feira a turnê da candidatura de Arthur Lira (PP-AL) para a presidência da Câmara dos Deputados — dando início ao mês decisivo para as eleições da Casa.

Líder do Centrão e apoiado por Jair Bolsonaro, o deputado federal inicia o seu giro em Macapá, onde vai se reunir com a bancada amapaense, prefeitos e com o governador do estado, Waldez Góes.

Amapá que, vale lembrar, é reduto do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM) — cujo apoio ao opositor de Rodrigo Maia não é segredo.

No final do dia, Lira e a caravana que o acompanha seguem rumo a Belém.