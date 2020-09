O plano do PT para derrotar Bolsonaro em 2022

Com Jair Bolsonaro em plena campanha à reeleição, gente graúda no PT tem se movido para construir no partido um plano capaz de derrotar o presidente em 2022. Como? Pegando emprestado o modelo argentino que tirou Mauricio Macri da Casa Rosada para instalar no lugar Alberto Fernández e Cristina Kirchner.

A ideia discutida na cúpula petista é lançar Fernando Haddad de cabeça de chapa e Lula como vice. Será que o modelo hermano tem futuro por aqui? A conferir.