O plano da TIM para aumentar número de funcionários com deficiência

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A TIM acaba de aderir à Rede Empresarial de Inclusão Social (Reis). O grupo tem endosso da Organização Internacional do Trabalho e reúne mais de cem empresas que têm como compromisso a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

O presidente da operadora, Pietro Labriola, participará do comitê de CEOs da entidade. A TIM quer aumentar em 35% o número de pessoas com deficiência em seu quadro profissional até 2022.