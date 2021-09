O perdão de Lula ao empreiteiro que delatou sítio e tríplex

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Alvo mais fustigado por Léo Pinheiro em sua delação na Lava-Jato, o ex-presidente Lula decidiu, segundo aliados, perdoar o empreiteiro por suas confissões aos procuradores da força-tarefa.

Dos empreiteiros que faziam parte do Clube do Bilhão, que dividia as obras da Petrobras para, na sequência, saquear os cofres da estatal, Pinheiro era o mais próximo de Lula.

A amizade vingou durante as seguidas viagens que a dupla fazia pela América Latina tratando de interesses da empreiteira em governos amigos do petismo.

Quando Pinheiro contou tudo que contou, Lula, claro, ficou magoado. Amigos da dupla trataram de fechar essa ferida. “Com a idade do Léo, não dava para ficar preso a vida toda. Tinha que delatar. O Lula sabe disso”, diz um amigo da dupla.