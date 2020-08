O passaporte diplomático de Flordelis e o marido assassinado

Denunciada pelo MP do Rio como mandante do assassinato do próprio marido, o pastor Anderson do Carmo, a deputada Flordelis escapou da prisão graças ao bom e velho foro privilegiado.

Para não dar motivos a pedidos de prisão por risco de fuga, teve que entregar o passaporte diplomático à Justiça. Na lista da Câmara, além da deputada, veja que ironia, apenas uma pessoa do seu núcleo familiar tinha o mesmo passaporte vermelho da deputada: justamente o marido assassinado.