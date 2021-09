O namoro de Boulos com o PDT de Weverton Rocha

Liderando as pesquisas ao governo do Maranhão, o senador Weverton Rocha (PDT) recebeu nesta quarta em Brasília o líder do PSOL, Guilherme Boulos.

O encontro, um almoço com outros integrantes da bancada pedetista no Congresso, serviu para que Boulos se aproximasse do partido. A conversa girou em torno da conjuntura do país e os desafios políticos para 2022 tanto no cenário nacional quanto nos palanques regionais.

Assim como Weverton, no Maranhão, Boulos tem entre suas possibilidades políticas a disputa pelo governo de São Paulo. Ele ainda discute com o partido as possibilidades, mas a aproximação com o PDT mostra que há caminho para que as siglas avancem.

O almoço desta quarta foi o segundo encontro de Weverton e Boulos neste ano. Eles já haviam tratado de temas nacionais em uma conversa no mês passado.