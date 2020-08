O motivo da birra de Carlos Bolsonaro com Marcelo Crivella

Carlos Bolsonaro entrou em atrito com Marcelo Crivella. O prefeito do Rio deu um chega para lá na mãe do Zero Dois, Rogéria, que se articulava para tentar ser vice do pastor na chapa da reeleição. O filho do presidente não gostou.

A birra não tem origem apenas no amor filial. Carlos também não gostou de ver os movimentos de aproximação do prefeito com o PSL, partido pelo qual o vereador nutre verdadeiro horror. É que Crivella, de olho na campanha, não esconde o cortejo a nomes do ex-partido de Bolsonaro. Major Fabiana e Rodrigo Amorim são dois deles.