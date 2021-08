O entrosamento de Mourão com o novo chefe do Meio Ambiente

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Hamilton Mourão é todo elogios ao novo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Alvaro Pereira Leite.

Segundo o vice, que toca as políticas do governo para a Amazônia, a chegada do novo chefe da pasta serviu para melhorar o clima de trabalho na máquina.

“O debate sobre Amazônia melhorou muito”, segundo o vice.

Desde que Jair Bolsonaro nomeou Leite para o cargo, o Meio Ambiente deixou a agenda diária de crises. O ministro tem perfil mais discreto que o seu antecessor.