O encontro de Doria e Datena; orelha de Bolsonaro vai ferver

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

Atualizado em 19 out 2021, 19h01 - Publicado em 19 out 2021, 19h00

Enquanto luta para vencer Eduardo Leite nas prévias do PSDB, João Doria vai ampliando seu leque de conversas sobre 2022 com outros potenciais presidenciáveis da chamada terceira via.

Nesta quarta, por exemplo, o tucano vai jantar com o apresentador José Luiz Datena, que pode disputar o Planalto pelo União Brasil, na casa de João Carlos Saad.