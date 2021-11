A explosão dos streamings de música no Brasil

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O brasileiro aderiu de vez às plataformas de música. O país fechou o primeiro semestre de 2021 com mais de 60 milhões de usuários nos streamings de áudio, incluindo contas pagas e gratuitas.

O número não inclui as plataformas de vídeo e, ainda assim, representa um crescimento de 7% em relação ao mesmo período do ano passado.

Os dados foram levantados pela Análise do Mercado da Música no Brasil, pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Música Independente e que será divulgada em dezembro, no Rio Music Markting.

Entre as plataformas analisadas, estão o Spotify, Amazon, Apple, Deezer, Tidal e YouTube Music.

A pesquisa mostra que apenas no Spotify, por exemplo, o Brasil é o segundo país do mundo com maior quantidade de usuários, atrás apenas dos Estados Unidos e seguidos pelo México.