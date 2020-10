O contrato da Qualicorp com a UNE que está na mira da PF

A antiga e notória Qualicorp voltou ao noticiário na semana passada por causa de uma operação da Polícia Federal que investiga um suposto esquema milionário de pagamento de propina envolvendo a operadora de saúde e o ex-presidente da União Nacional dos Estudantes Augusto Chagas.

Um contrato assinado pela Qualicorp com a UNE em 2011, na gestão de Chagas, é apontado pelos investigadores como o elemento central do esquema.

“Chagas firmou um convênio em nome da UNE, da qual era à época presidente, com a Qualicorp. Dois anos depois, criou uma empresa, sendo titular de 95% das cotas, que firmou contrato milionário também com a Qualicorp para gestão do relacionamento da Qualicorp com a UNE”, registra a juíza Michelle Camini no despacho em que autoriza a ação da PF.

Para os investigadores, o contrato foi simulado para mascarar a remessa de dinheiro sujo ao exterior “por doleiros”. O referido contrato alvo da Justiça tem 17 páginas, foi assinado em 12 de julho de 2011 por Chagas e pelo então diretor presidente da Qualicorp Heráclito de Gomes Brito Junior, então cabeça da operadora de saúde, atualmente na Rede D’Or.