Novo projeto da cantora Paula Mattos homenageia compositores

A cantora e compositora sertaneja Paula Mattos se prepara para dar o start no projeto Gênios, no qual vai homenagear algumas das suas maiores referências musicais na composição brasileira, sem se prender a gêneros musicais.

O primeiro homenageado será César Augusto, e Paula sabe a responsabilidade de dar sua versão para músicas que o Brasil inteiro conhece como “Desculpe, Mas eu Vou Chorar”, “Faz Mais Uma Vez Comigo” e “Minha Estrela Perdida”, entre outros.

“Essa ideia surgiu no dia do falecimento do Sr. Francisco, pai de Zezé e Luciano. Conversando com a minha empresária, estávamos falando da importância do pai na carreira dos filhos e do quanto Zezé foi desacreditado por tantas vezes como cantor, por ser compositor de sucessos que estouraram na voz de outros artistas”, conta Paula. “Veio, então, a vontade de homenagear grandes compositores que me inspiram”, completa.

O novo trabalho estará disponível dia 12 de março, em todas as plataformas digitais.