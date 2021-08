‘Não tem veto ideológico para conversar’, diz Lula em aceno até à direita

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O jornal O Povo, no Ceará, destaca nesta semana uma fala de Lula que mostra a amplitude dos movimentos do petista para chegar ao Palácio do Planalto.

Numa coletiva no estado, Lula mandou um salve aos partidos políticos. Disse que está aberto a conversar sobre 2022. Quais partidos? Só os de esquerda? Os de centro que estiveram nos governos petistas? Nem pensar em falar com partidos de direita, certo?

Nada disso. Lula quer todos, “desde que eles queiram conversar de volta”. “Não tem veto ideológico para conversar. Não tenho problema para conversar com pessoas mais de direita, mais ao centro. É dessa conversa que a gente pode tirar proveito de alguma coisa que a gente não saiba”, diz Lula.

O petista faz o jogo que os aliados de Jair Bolsonaro tanto pedem a ele que seja feito. Pare de falar para convertidos bolsonaristas e tente avançar nos setores que se distanciaram do governo.

Lula, como se vê, sabe como o jogo funciona. Um aliado que ele tira de perto de Bolsonaro é gol dobrado.