MPF quer que índios sejam ouvidos sobre construção da Ferrogrão

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Uma das meninas dos olhos do ministro Tarcísio de Freitas, o projeto da Ferrogrão, ferrovia de quase 1.000 quilômetros que abrirá os portos do Norte para a safra do Mato Grosso, esbarrou em mais um obstáculo.

O Ministério Público Federal recomendou que as comunidades indígenas de Mato Grosso sejam consultadas previamente sobre os impactos da obra. E quer a inclusão das etnias na consulta a ser feita pelo Ibama e pela Funai.

A Procuradoria informa que 14 terras indígenas dos Kayapó, Paraná e Munduruku sofrerão com os impactos da construção da ferrovia.

Funai e Ibama terão 15 dias, a partir do recebimento da recomendação do MPF, para enviar resposta se acata ou não e repassar informações sobre providências adotadas. Do contrário, a Procuradoria irá adotar medidas judiciais.

O ministro da Infraestrutura já declarou que o leilão da construção da Ferrogrão deve sair, no mais tardar, no início de 2021.

Pelo visto, muita coisa ainda vai rolar até lá.