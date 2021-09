MP pede ao TCU apuração sobre uso de recursos públicos em atos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O representante do Ministério Público junto ao TCU apresentou há pouco uma representação pedindo que o tribunal investigue o possível uso indevido de recursos públicos “na convocação, divulgação e organização de manifestações antidemocráticas e de caráter golpista do dia 7 de setembro”.

A representação com pedido de adoção de medida cautelar foi assinada pelo subprocurador-geral do MP no TCU, Lucas Rocha Furtado.

No início da petição, endereçada à presidente do tribunal, Ana Arraes, Furtado fez um resumo sem meias palavras os atos.

“Foi com verdadeiro assombro que a maioria da população brasileira que desaprova o atual governo e o presidente da República (64% o desaprovam, segundo a mais recente pesquisa ) presenciou ontem a realização de manifestações de caráter antidemocrático e golpista, realizada por uma minoria sectária e radical, capitaneada pelo próprio chefe do Poder Executivo. Pleiteavam o fechamento do Supremo Tribunal Federal, a destituição de todos os ministros da Suprema Corte, intervenção militar, além de outras pautas inconstitucionais e até criminosas”, escreveu o subprodurador-geral.

“O presidente da República, em discursos em Brasília e São Paulo, defendeu abertamente a desobediência a ordens judiciais, proferiu ameaças ao Ministro Alexandre de Moraes e desacreditou o sistema eleitoral cuja confiabilidade foi recentemente atestada por auditores do próprio Tribunal de Contas da União”, acrescentou.