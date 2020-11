Mourão não consegue esconder o abatimento

Desde que assumiu, poucas vezes Hamilton Mourão demonstrou tanto abatimento quanto nos últimos dias.

O episódio responsável por tirá-lo do tino foi o vazamento do documento parido na vice-presidência com ações estratégias do governo, onde constava a proposta de expropriação de terras de quem cometesse crimes ambientais.

Como consequência do baque, o falante Mourão decidiu cancelar entrevistas e pretende submergir por um tempo.