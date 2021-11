Moro se reúne com presidente de partido que quase filiou Bolsonaro

Já em clima de campanha, o ex-juiz Sergio Moro, virtual candidato do Podemos à presidência da República no ano que vem, participa desde quarta-feira de uma série de reuniões políticas em Brasília, entre elas um encontro com Ovasco Resende, presidente do Patriota, partido que, apesar de nanico, quase abrigou o projeto de reeleição de Jair Bolsonaro e no qual o senador Flávio se filiou antes da relação entre as partes azedar.

Moro desembarcou na capital na quarta acompanhado da deputada Renata Abreu, presidente do Podemos. Houve encontros ainda com o presidente do Pros, Eurípedes Júnior, e com a “bancada morista” do PSL, composta pelos deputados Júnior Bozella (SP), Daiane Pimentel (BA), Julian lemos (PB) e Delegado Valdir (GO), todos ex-bolsonaristas.

O ex-juiz também se reuniu com o senador do Podemos José Reguffe, que disputará o cargo de governador do DF, e com a ex-ministra do STJ Eliana Calmon.