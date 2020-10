Moro rebate Bolsonaro sobre Lava-Jato: ‘Triunfo da corrupção’

Atualizado em 7 out 2020, 23h33 - Publicado em 7 out 2020, 23h07

Depois de Jair Bolsonaro dizer que acabou com a Lava-Jato porque em seu governo não existe corrupção, o ex-ministro da Justiça Sergio Moro se manifestou sobre esta que sempre foi a sua bandeira.

Para o ex-juiz da Lava-Jato, as tentativas de acabar com a força-tarefa e as operações representam a “volta da corrupção”. Na avaliação de Moro, trata-se do “triunfo da velha política”.

“As tentativas de acabar com a Lava Jato representam a volta da corrupção. É o triunfo da velha política e dos esquemas que destroem o Brasil e fragilizam a economia e a democracia. Esse filme é conhecido. Valerá a pena se transformar em uma criatura do pântano pelo poder?”, escreveu Moro no Twitter.

