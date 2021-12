Moro diz que Bolsonaro comemorou soltura de Lula em 2019

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na esteira do lançamento do seu livro “Contra o sistema da corrupção”, Sergio Moro afirmou em entrevista ao Jornal da Manhã Paraná, da Jovem Pan, na manhã desta quinta-feira, que Jair Bolsonaro comemorou a soltura de Lula, em 2019. Segundo o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, o presidente entendeu que a saída do petista da prisão o beneficiaria nas próximas eleições.

A história foi contada depois de o ex-juiz da Lava Jato ser questionado sobre a versão de Bolsonaro de que ele o traiu. Moro então lembrou da decisão do STF de acabar com a previsão de execução da pena após a condenação em segunda instância, que classificou como errada. Ele disse ter trabalhado nos bastidores e em público para reverter a medida, e criticou o ex-chefe.

“O presidente não fez nada. E, na verdade, o que a gente sabia, é que o Planalto, o presidente comemorou quando Lula foi solto, em 2019, porque ele entendia que aquilo beneficiava ele eleitoralmente. Então ele não trabalhou para manter a execução em 2ª instância. Inclusive na época, o filho dele fez um tweet no Twitter dele falando sobre execução e o presidente mandou apagar. Foi um episódio, assim, meio constrangedor”, relatou o presidenciável do Podemos.

Ele também comentou o fato de que receberá salário de 22 mil reais do partido a partir do mês que vem, ressaltando que o valor será menor que o que Lula ganha do PT. Moro disse que não enriqueceu na vida pública, como juiz e como ministro, e que então tem que ter meio de subsistência.