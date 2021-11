Ministros pressionam Rosa Weber e querem mudar rumo do Orçamento secreto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Não se encerrou no STF a discussão sobre as polêmicas emendas de relator. Apesar de a maioria ter acompanhado a ministra Rosa Weber na liminar que suspendeu o orçamento secreto, os ministros querem julgar o mérito ainda este ano e a tendência é de virada no caso.

Os colegas avaliam que Rosa foi dura demais no julgamento e querem achar um meio-termo, obrigando a transparência do repasse dos recursos, mas derrubando a suspensão das emendas como foi decidido na liminar, para evitar que milhares de prefeituras fiquem sem recursos para obras já em andamento. Em conversas reservadas, o ministro Luiz Fux chega a dizer que o mérito do caso deveria ser votado já na próxima semana.

Alexandre de Moraes foi escalado para conversar com a ministra. O problema dessa delicadíssima operação diplomática é que Rosa não gosta de ser pressionada e não é muito de conversas. Se não bastasse, está nas mãos dela outro tema explosivo: legalidade da PEC dos Precatórios. Moraes vai ter trabalho.