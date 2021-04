Ministro do STF vê jogo combinado na gravação de Bolsonaro e Kajuru

O cheiro de jogada ensaiada nessa gravação de Jorge Kajuru com Jair Bolsonaro no fim de semana chegou ao STF. Um ministro ouvido pelo Radar afirma que a Corte, para não perder o costume, deve até responder institucionalmente com alguma declaração as falas do presidente da República sobre impeachment de Alexandre de Moraes, mas nada além disso.

“É um jogo tão combinado que o presidente da República, que todos conhecemos, fala esse tempo todo com o Kajuru ao telefone sem soltar um palavrão. Alguém acredita nisso? Não é hora de perder tempo com Bolsonaro. O país está piorando a cada dia na pandemia, não temos Orçamento e o governo não tem vacinas. Há coisas mais importante”, diz o ministro sob a condição de anonimato.