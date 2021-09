Ministro da Defesa, Braga Netto sobrevoa ato em Brasília com Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Depois de deixar o evento oficial do Dia da Independência no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro embarcou em um helicópteor para sobrevoar o ato que ocorre na Esplanada dos Ministérios em seu apoio.

Ministro da Defesa, o general Walter Braga Netto acompanhou o presidente na aeronave durante o sobrevoo. Também estavam com Bolsonaro o seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, e o senador governista Marcos Rogério, que integra a CPI da Pandemia.

As cenas foram transmitidas ao vivo na página do presidente no Facebook.