Mendonça teve ajuda de ‘tropa de choque’ do STF para vencer no Senado

André Mendonça passou, mas foi suado. Até os últimos minutos, ministros do STF como Nunes Marques, Dias Toffoli e Gilmar Mendes ligaram a senadores pedindo votos.

Com a votação já aberta no plenário do Senado, um deles recebeu mensagem de um apoiador desesperado do governo: “Vamos perder”. Mendonça venceu com só seis votos de folga.

No meio da tarde de quarta, Davi Alcolumbre chegou a avisar ao Planalto que já tinha substituto para Mendonça. O senador acreditava que iria vencer.