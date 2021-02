Meio Ambiente: Salles e Araújo têm reunião de trabalho com John Kerry

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Continuando o trabalho de aproximação entre o governo de Jair Bolsonaro e a nova gestão de Joe Biden, o ministro de Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o chefe do Itamaraty, Ernesto Araújo, tiveram uma reunião virtual de trabalho nesta quarta com o ex-secretário de Estado John Kerry, atual enviado especial de Meio Ambiente do governo americano.

A questão ambiental está no centro da política externa de Biden e o papo de cerca de 40 minutos sinalizou para parcerias e futuras conversas na área, especialmente sobre questões climáticas e Amazônia.