MEC tem reunião-aglomeração — vacina já chegou?

Um dia após o Brasil registrar 64.025 novos casos e 1.110 novas mortes por coronavírus, segundo dados do governo federal, e apesar de o país ainda não contar com nenhuma vacina aprovada para uso, o Ministério da Educação realizou uma ampla reunião com gente aglomerada numa sala como se pandemia não existisse.

Uma foto publicada pelo ministro Milton Ribeiro nas redes sociais nesta quarta-feira mostra uma reunião presencial da cúpula da pasta com prefeitos.

Pela imagem, é possível ver uma sala cheia de pessoas sem qualquer distanciamento. Dos integrantes do MEC que aparecem na foto, apenas um usa máscara. Entre os prefeitos o item essencial de segurança aparece em quase todos.

“Logo pela manhã, em reunião com prefeitos de todo o país discutindo a implementação de políticas de educação básica nos municípios, bem como o empenho de recursos para este ano de 2021”, escreveu Ribeiro.

Entre os seguidores do ministro, que teve covid-19 assim que assumiu o cargo, a aglomeração não passou despercebida. “Amigo Milton, uma teleconferência servia para esta pauta”, apontou uma delas.

