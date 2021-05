MDB já não esconde desconforto com Bezerra na defesa de Bolsonaro na CPI

Líder de Jair Bolsonaro no Senado, Fernando Bezerra está isolado no MDB. A ala que voltou a conversar com Lula considera um desastre a atuação do correligionário na CPI da Pandemia, onde atua para defender Bolsonaro das flagrantes evidências de que negligenciou o combate à pandemia. “O papel do Bezerra na CPI é hoje uma dor de barriga no partido”, diz um emedebista.

Para um cacique emedebista do Nordeste, Bezerra deveria procurar outra sigla para se filiar. “O MDB logo estará com Lula. Não há espaço para ele no partido. Até porque ele nunca foi do MDB”, diz o emedebista.