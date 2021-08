McKinsey abre inscrições para evento de networking voltado a jovens negros

A McKinsey & Company abriu nesta quarta, 4, as inscrições gratuitas para a quarta edição da Conferência Juntos, evento de networking destinado a jovens negros.

O painel é voltado, principalmente, a estudantes universitários com graduação prevista para os próximos dois anos e jovens profissionais com até seis anos de formados.

O ‘Juntos 2021’ propõe ser um espaço para que jovens negros possam conhecer profissionais com histórias inspiradoras, desenvolver novas habilidades e se conectar com grandes empresas, além de aprender sobre novas oportunidades de carreira.

O evento acontecerá durante os dias 2 e 3 de outubro, de forma virtual, e terá sua programação divulgada em breve, com palestras de profissionais negros de destaque no mercado, sessões de treinamento e exposição de empresas engajadas com diversidade e inclusão racial.

As inscrições podem ser realizadas por meio do site https://conferenciajuntos.com.br/.

Segundo o relatório Diversity Matters 2020, produzido pela própria McKinsey, apesar da percepção de a diversidade racial e étnica nas empresas ser maior no Brasil do que no resto da América Latina, apenas 20% dos entrevistados reportam trabalhar em empresa com alta diversidade.

Perguntados se já sentiram alguma vez que a sua raça impactou negativamente as suas chances de receber um aumento ou promoção, esse índice chegou a 30%.