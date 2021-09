Marina Elali volta aos palcos com ‘Sucessos do Rei’

Com 41 anos de estrada ao lado de Roberto Carlos, o maestro Eduardo Lages apresenta, no dia 6 de outubro, o retorno do projeto Sucessos do Rei, uma homenagem especial ao cantor e amigo, no Teatro Riachuelo.

Para interpretar algumas das mais belas canções do cantor e compositor, Lages se une à cantora Marina Elali, que vem diretamente de Miami para a apresentação.

“Quando imaginei um show com uma cantora para dividir o palco cantando as músicas do Roberto Carlos, lembrei da interpretação de Marina Elali, e assim nasceu este show”, diz Lages.

É a primeira vez que ambos pisam em um palco desde o início da pandemia. No repertório, músicas consagradas que farão os fãs se emocionarem, como “Olha”, “Amor Perfeito”, “Como Vai Você”, “É Preciso Saber Viver”, “Como é Grande o Meu Amor Por Você” e outros hinos marcantes da carreira de Roberto Carlos.

“Interpretar os sucessos de Roberto Carlos ao vivo, acompanhada pelo grande maestro do Rei, é sempre mágico para mim e para o público”, diz Marina.