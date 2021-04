Mais um apagão atinge o Amapá

Mais um apagão atingiu há pouco o Amapá, que sofreu com o mesmo problema no fim do ano passado. As informações preliminares repassadas pela Eletronorte ao senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) apontam que 14 dos 16 municípios do Estado estão sem luz, dede o início desta noite. A capital, Macapá, é uma das cidades que está no escuro. O incidente teria ocorrido no linhão do Pará.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) denunciou o novo apagão no Twitter. “Precisamos, mais uma vez, de explicações urgentes da Eletronorte e da famigerada LMTE, responsável pelo apagão de novembro do ano passado”, escreveu o parlamentar.

O Ministério de Minas e Energia informou a Alcolumbre que a energia começou a ser retomada no Estado às 19h12, mas ainda não se sabe a extensão do retorno da luz.

ATUALIZAÇÃO, 20H58 — A empresa que cuida do sistema enviou ao Radar a seguinte nota: “A Linhas de Macapá Transmissora de Energia informa que já está reestabelecida a linha de transmissão Jurupari-Laranjal que abastece sua subestação de Laranjal e que na noite desta quinta-feira sofreu uma ocorrência, instantaneamente resolvida e cuja a causa está sendo avaliada. A LMTE destaca que sua subestação Macapá e os três transformadores da subestação Macapá funcionam sem intercorrências. Tal evento ocorre diariamente no Brasil, e no caso particular expõe a fragilidade do sistema de energia do Amapá que não conta com redundância devido a questão de planejamento setorial”.