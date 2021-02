‘Maia poderá construir o palanque do Doria no Rio’, diz Paulo Marinho

Presidente do PSDB no Rio de Janeiro, o empresário Paulo Marinho não esconde o entusiasmo com a possibilidade de receber Rodrigo Maia, de saída — e que saída! — do DEM, no partido.

“Quando o Doria me contou que tinha feito o convite, eu já me antecipei e disse que abriria espaço para ele. Maia é um quadro muito importante para o Rio. Se vier — ele ficou de dar resposta até o fim da semana –, poderá construir o palanque do Doria para 2022. Terá um papel muito importante”, diz Marinho ao Radar.