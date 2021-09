‘Lula levou a corrupção para o centro do poder’, diz Ciro Gomes

Ciro Gomes conversa nesta quinta com José Luiz Datena, o presidenciável do PSL que flerta com uma potencial chapa com o pedetista em 2022. Em uma tabelinha com o apresentador de TV, malhou sem dó a corrupção petista nos governos do ex-presidente Lula.

Ciro avisou que usará a campanha para lembrar ao país que Lula adotou a corrupção como método de governar o país, quando se elegeu em 2002. “Lula levou a corrupção para o centro do poder. O país será lembrado disso, do que o Palocci disse nas delações e do dinheiro roubado que essa turma devolveu. Será que o país ficará com Lula quando for lembrado da corrupção? Quando for lembrado que foi Lula que produziu desastre econômico generalizado no país?”, disse Ciro, para concordância de Datena.