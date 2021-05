Lula já articula candidatura de Eunício no Ceará

Entre tantos contatos nessa passagem por Brasília, Lula recebeu nesta terça o ex-presidente do Senado Eunício Oliveira.

Uma das principais lideranças do MDB, com amplo controle da sigla no Ceará, Eunício é visto como uma figura estratégica para o plano eleitoral do petista em 2022.

Além de ser um dos poucos personagens políticos pelos quais Lula admite nutrir gratidão, Eunício é um nome forte para as eleições. Na conversa de mais de duas horas no hotel Meliá, em Brasília, o petista deixou evidente seu desejo em relação ao emedebista.

Se depender de Lula, Eunício será candidato ao governo do Ceará ou ao Senado. A foto que abre a nota dá o tom da futura aliança.