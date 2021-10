Lula desdenha de Ciro Gomes em conversa com pedetista

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 7 out 2021, 16h54 - Publicado em 8 out 2021, 09h11

A conversa de Lula com o pedetista Weverton Rocha, que lidera as pesquisas ao governo estadual e resiste a dar palanque exclusivo para Ciro Gomes no Maranhão, foi quase uma parábola.

“Você está no caminho (ao estar com ele, Lula, claro). Não se busca água salgada em rio doce”, disse o petista, para quem o apoio ao pedetista do Ceará é a própria derrota da união das águas.