Lula avança em acordos regionais com o MDB no Nordeste

Em silêncio, só articulando pelo telefone, o ex-presidente Lula já faturou praticamente todos os palanques do MDB no Nordeste e alguns no Norte. “O partido vai todo com Lula no Nordeste e em lugares importantes do Norte já está alinhado também”, diz um importante cacique emedebista ao Radar.

As conversas com os caciques emedebistas avançaram bastante nos últimos dias e só não foram tornadas públicas ainda porque o petista precisa esperar o fim da CPI da Pandemia para avançar sobre nomes que estão na comissão, caso de Renan Calheiros.

Para além do MDB, Lula também pretende procurar Omar Aziz e outros senadores que já estiveram alinhado ao seu projeto de governo. O petista não dorme em serviço.

