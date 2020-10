Atualizado em 20 out 2020, 19h05 - Publicado em 20 out 2020, 18h35

Muito se especulou sobre a possível filiação do apresentador de TV Luciano Huck a um partido político para disputar as eleições de 2020. Huck ainda não escolheu seu partido, mas acaba de decretar sua preferência, por um partido e por um candidato. Ele doou 20.000 reais ao candidato Léo Souza, de Natal (RN), que vai concorrer a uma vaga de vereador pelo Cidadania.

O Cidadania é o antigo PPS dos deputados Roberto Freire e Rubens Bueno. O perfil do partido é o liberalismo econômico, mas ao mesmo tempo com o combate às desigualdades sociais. Nos últimos anos, o partido também tem focado no combate à corrupção, apoiando a Lava-Jato.

Léo tem 32 anos de idade e é jornalista e redator. Ele é conhecido no estado por apresentar na TV roteiros turísticos do interior do estado e por integrar a equipe de produção do programa de Huck, o ‘Caldeirão do Huck’. A doação de Huck representa mais de 60% dos recursos arrecadados por Léo até o momento.