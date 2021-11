Livro de Ciro Gomes é indicado ao prêmio Jabuti

O livro “Projeto Nacional: O dever da esperança“, de autoria de Ciro Gomes, é um dos finalistas da categoria Ciências Sociais do 63º Prêmio Jabuti, o mais prestigiado prêmio literário do país. No livro lançado em 2020 e editado atualmente pela Leya, o presidenciável do PDT apresenta o projeto desenvolvimentista que deu suporte para sua última candidatura a presidente e no qual ele se apoiará na disputa do ano que vem. Ciro diz que o livro tem como objetivo discutir as “raízes dos graves problemas” do Brasil e as “pistas para a sua solução”. A lista dos finalistas da categoria foi divulgada há pouco pela curadoria do prêmio.

