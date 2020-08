Livro com bastidores da Netflix chega às livrarias brasileiras

Com lançamento no Brasil agendado para setembro pela Intrínseca, “A regra é não ter regras – A Netflix e a cultura da reinvenção” traz os instigantes bastidores da rotina da empresa que se tornou líder no serviço de streaming no mundo.

Entre outras histórias inusitadas, o CEO da Netflix, Reed Hastings, revela até onde pode chegar o incentivo à independência criativa dos seus colaboradores. Este é o primeiro livro de Hastings, que escreveu em parceria com Erin Meyer, especialista no mundo dos negócios.

Uma das passagens relatadas pelo CEO diz respeito à campanha para a estreia da quarta temporada da série Black Mirror. Uma especialista em mídias sociais lançou a publicidade sem consultar a opinião de ninguém — e a recepção do público e da mídia não foi calorosa. O que poderia resultar numa demissão, porém, teve justamente o efeito contrário.

“Ela mostrou que o DNA da empresa está em seu sangue. Foi inovadora e expôs amplamente o seu erro em mil memorandos e telefonemas com explicações. Resultado: cinco meses depois, ela foi promovida a gerente sênior de marketing e em seguida se tornou diretora”, narra Hastings.